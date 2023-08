Violenta in familie si incalcarea ordinului de protectie, acestea sunt cele doua acuzatii ce l-au trimis in arest pe un barbat de 45 de ani, din comuna Popesti. Desi avea un ordin de protectie emis impotriva sa, omul a dat navala in locuinta concubinei, agresand-o. Incidentul a avut loc in data de 28 august a.c., ulterior politistii Sectiei nr. 7 Maldaresti, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Horezu, au decis sa-l retina pe agresor."In fapt, ... citeste toata stirea