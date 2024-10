IN ATENEsIA locuitorilor din Pausesti Otasau: Consultatii oftalmologice gratuite

Primarul comunei Pausesti Otasau, Catalin Avan, informeaza locuitorii ca, marti, 8 octombrie 2024, la Casa de cultura din comuna, se vor desfasura consultatii oftalmologice gratuite. Acestea se vor desfasura in intervalul orar 09.00 - 17.00, fiind efectuate de catre o echipa de specialisti in oftalmologie.Echipa de specialisti care va fi prezenta in comuna Pausesti Otasau va prezenta peste 200 de ... citește toată știrea