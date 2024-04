In atentia cetatenilor din Vaideeni: Programarile pentru APIA Horezu pot fi consultate la primaria din comuna

In perioada 4 aprilie - 7 iunie 2024, persoanele interesate trebuie sa depuna la APIA cererile de plata aferente Campaniei 2024. Aceste cereri se depun prin accesarea aplicatiei IPA-Online, conform instructiunilor de utilizare IPA-Online, disponibile in aplicatie.Zilele trecute, pentru a veni in sprijinul cetatenilor din localitate care sunt interesati sa depuna astfel de cereri, Primaria comunei Vaideeni a anuntat ca, pentru APIA Horezu, cetatenii interesati pot consulta lista cu ... citește toată știrea