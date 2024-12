In atentia locuitorilor din Calimanesti: SE MODIFICA, in perioada sarbatorilor, programul de colectare a deseurilor menajere

Primaria Calimanesti a anuntat programul de colectare a deseurilor menajere, valabil pentru perioada sarbatorilor de iarna. Astfel, din motive evidente, in zilele de miercuri (25 decembrie 2024 si 1 ianuarie 2025), zile in care se sarbatoresc Nasterea Domnului - Craciunul si Anul Nou, nu se vor mai colecta deseuri menajere in ... citește toată știrea