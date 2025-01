In atentia ramnicenilor care doresc sa plateasca impozitele la inceput de an in numerar si cu cardul

Avand in vedere operatiunile necesare pentru inchiderea si deschiderea anului fiscal si in contextul zilelor libere legale de la inceputul anului 2025, Primaria Municipiului Ramnicu Valcea a anuntat ca programul de incasari si de lucru cu publicul al Directiei Economico-Financiare din cadrul Primariei Municipiului se modifica astfel:* In perioada 1 - 7 ianuarie 2025 nu se lucreaza cu publicul;* ... citește toată știrea