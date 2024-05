In urma cu putin timp: ACCIDENT GRAV pe Valea Oltului. O femeie s-a rasturnat cu masina

Accident produs in urma cu putin timp (duminica, 26 mai 2024, in jurul orei 13.00), pe un drum judetean (DJ 703 M) de pe Valea Oltului. Accidentul a avut loc pe raza comunei Racovita. Din primele verificari efectuate, s-a stabilit ca o femeie, in varsta de 38 de ani, domiciliata in comuna Racovita, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra volanului, dupa care s-a rasturnat. In urma impactului, a ... citește toată știrea