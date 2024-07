In urma cu putin timp: ACCIDENT intr-o comuna din Valcea. Nu e din cauza caniculei!

Joi, 11 iulie 2024, in jurul orei 13.30, dispeceratul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea a fost sesizat prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe Drumul National 67, in comuna Bunesti, s-a produs un accident rutier. La fata locului s-au deplasat politistii Serviciului Rutier, care au stabilit ca cele sesizate se confirma, fiind vorba de o coliziune care ar fi avut loc intre doua autoturisme. Evenimentul rutier s-a soldat cu ranirea unei femei, pasagera in unul dintre cele doua ... citește toată știrea