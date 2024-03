In urma cu putin timp, ACCIDENT pe un drum foarte circulat din judet!

Astazi, 4 martie 2024, politistii orasului Babeni au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul National 64, in orasul Babeni, soldat cu ranirea unei persoane. Din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit faptul ca, un barbat in varsta de 48 de ani, domiciliat in comuna Prundeni, in timp ce conducea un autoturism pe DN 64 (km 97+ 825 metri), din cauze care urmeaza sa fie stabilite in urma cercetarilor, ar fi surprins ... citește toată știrea