In urma cu putin timp: INCENDIU in Ramnicu Valcea. De la ce a pornit totul

Pompierii valceni au fost solicitati astazi, 19 aprilie 2024, in jurul orei 10.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa, cu posibilitatea de extindere la locuinta, in municipiul Ramnicu Valcea. S-au deplasat de urgenta la locul evenimentului forte din cadrul Detasamentului de Pompieri Ramnicu Valcea, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime si o ambulanta SMURD."Incendiul a fost localizat in scurt timp de la ... citește toată știrea