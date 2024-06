In urma cu putin timp: UN COPIL aflat pe trotineta a fost lovit de masina

In aceasta dupa-amiaza de sambata, 22 iunie 2024, in jurul orei 15.50, pe strada Mihai Eminescu, la intersectia cu bulevardul Tineretului din cartierul Ostroveni s-a produs un accident in care un autoturism a lovit un copil (in varsta de 12 ani) aflat pe trotineta.Soferul masinii implicate in accident a fost verificat cu etilotestul, rezultand ca nu a consumat bauturi alcoolice."Din primele cercetari a reiesit faptul ca un barbat, de 37 de ani, din ... citește toată știrea