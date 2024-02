In urma cu putin timp: UN TURIST A FOST RANIT GRAV in parcarea unui hotel din Calimanesti

Astazi, 14 februarie 2024, politistii din Calimanesti au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier in orasul Calimanesti, soldat cu ranirea unei persoane. Din verificarile preliminare efectuate de politistii ajunsi la fata locului, s-a stabilit ca un barbat in varsta de 52 de ani, din municipiul Ramnicu Valcea, in timp ce conducea o autoutilitara in parcarea unei unitati de cazare ... citește toată știrea