Inca DOUA CRUCI se vor pune pe marginea unui drum national. VIEEsILE LOR au fost curmate in aceasta noapte de octombrie

AICIcititi detalii despre stirea initiala pe acest subiect.Din pacate, urmarile accidentului produs in noaptea de miercuri spre joi (9 spre 10 octombrie 2024) pe Drumul National 64, pe raza comunei Orlesti din judetul Valcea, sunt foarte grave. Din cele patru persoane care au ramas incarcerate in cele doua masini care s-au ciocnit, doua au fost grav ranite, fiind gasite in stop cardio-respirator. Din pacate, dupa aplicarea ... citește toată știrea