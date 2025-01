Inca o dovada ca "pacanelele" ar trebui interzise! Credeti ca AMENZILE MARI au vreun efect??

Se stie deja ca unii valceni sunt dependenti de jocurile de noroc si ca isi fac "veacul" prin vecinatatea acestor localuri. Nici macar asta nu ar fi chiar cea mai mare problema. O problema si mai mare este ca unii dintre "pacanitori" ies in fata salilor de jocuri de noroc, consuma alcool in public, fac galagie, injura, scuipa cojile semintelor pe jos si... au diverse alte manifestari care nu demonstreaza ca sunt oameni civilizati!In data de 9 ianuarie 2025, jandarmii valceni care patrulau in ... citește toată știrea