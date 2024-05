Inca un valcean se va "caza" gratuit la Colibasi

La doar 31 de ani, un tanar din Valcea a ajuns la inchisoare. In data de 16 mai 2024, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale impreuna cu cei ai Politiei Orasului Brezoi, ai Postului de Politie Caineni, dar si cu cei ai Postului de Politie Racovita au pus in executare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea emis de Judecatoria Brezoi, fata de un barbat domiciliat in comuna Racovita.Oamenii legii au pus in executare un mandat de executare a ... citește toată știrea