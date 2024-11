INCENDIU de amploare, in aceasta seara, intr-o comuna din sudul judetului Valcea. Pagube importante. AU MURIT si gainile!

Pompierii valceni au intervenit in aceasta seara de 21 noiembrie 2024, in jurul orei 23.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie, in comuna Lungesti.S-au deplasat la locul evenimentului forte din cadrul Detasamentului de Pompieri Dragasani, cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. Fortele ISU ajunse la fata locului au constatat ca ... citește toată știrea