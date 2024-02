INCENDIU intr-o comuna din judet din cauza unei lumanari

Pompierii valceni au fost solicitati in dimineata de sambata, 17 februarie 2024, in jurul orei 04.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din comuna Mihaesti. S-au deplasat de urgenta la locul evenimentului forte din cadrul Punctului de Lucru Bunesti cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD."La sosirea echipajelor operative focul se manifesta in interiorul casei de locuit, compusa din doua camere, cu o suprafata de circa 16 mp. Proprietara se ... citește toată știrea