Un batran in varsta de 94 de ani a murit in chinuri cumplite dupa ce locuinta sa a luat foc, iar el a fost surprins in interior. Tragedia a avut loc azi, 4 decembrie 2023, in cartierul Cazanesti, al municipiului Ramnicu Valcea.Pompierii din cadrul ISU Valcea s-au deplasat la locul evenimentului cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma din cadrul Detasamentului de Pompieri Ramnicu Valcea, precum si o ambulanta SAJ."Echipajul de stingere ajuns la fata locului a identificat, in dormitor, un ... citeste toata stirea