INCEP Zilele Recoltei, in centrul Ramnicului. INVITAEsI din Dolj, Gorj, Olt, Arges si Sibiu. MUSTUL, principala atractie!

Ajuns la cea de-a XIV-a editie, evenimentul Zilele Recoltei se va desfasura in Scuarul "Mircea cel Batran" din centrul municipiului Ramnicu Valcea, in perioada 4-6 octombrie 2024. Aproape 40 de producatori din cinci judete (Sibiu, Arges, Olt, Dolj si Valcea), precum si numerosi mesteri populari locali si-au anuntat deja prezenta.Roadele toamnei vor fi reprezentate de produse agricole (fructe si legume), produse traditionale din carne, din lapte sau apicole, muraturi, must etc. Vizitatorii ... citește toată știrea