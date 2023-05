Cel mai mare proiect de asfaltare din comuna Sirineasa va lua startul in curand. Primarul Ion Bebe Streinu a semnat contractul cu firma castigatoare a licitatiei, iar totul intra acum in linie dreapta. Proiectul este unul de anvergura, Primaria Sirineasa obtinand fonduri pentru implementarea lui in valoare de peste 9,83 milioane lei. Finantarea este asigurata prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", in comuna Sirineasa vor incepe lucrarile pentru reabilitarea si modernizarea a 43 ... citeste toata stirea