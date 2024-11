INCIDENT ELECTORAL in judetul Valcea! FEMEIE amendata dupa ce a continuat campania electorala pe pagina de Facebook

Politistii valceni au anuntat astazi, 24 noiembrie 2024, in jurul orei 16.00, ca de la inceperea votarii, a fost sesizat un singur incident, nefiind inregistrate evenimente grave care sa afecteze procesul electoral.Astazi, in jurul orei 10.30, personalul MAI aflat in paza sectiei de votare nr. 136, din satul Pascoaia, a fost sesizat de catre reprezentantul unui partid, despre faptul ca personalul din cadrul comisiei de votare ar fi continuat propaganda electorala pe o retea de socializare. ... citește toată știrea