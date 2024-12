INCIDENT GRAV! Vezi starea celor cinci victime ale exploziei din Poligonul Goranu

Astazi, 12 decembrie 2024, in jurul pranzului, in poligonul Goranu din Ramnicu Valcea s-a produs o explozie, in timpul unui exercitiu militar. Patru elevi si un instructor au fost raniti. Cu totii au fost transportati de urgenta la spitalul din Ramnicu Valcea. Vietile lor nu sunt puse in pericol la acest moment, insa cel putin o persoana (un elev) este ranit mai grav.Referitor la acest incident grav produs in judetul Valcea, Ministerul Apararii Nationale a transmis urmatoarele:"Patru elevi ... citește toată știrea