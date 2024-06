INCIDENT SOCANT in aceasta dimineata! Un batran s-a sinucis la Spitalul Judetean Valcea

In dimineata de 11 iunie 2024, in jurul orei 05.00, politistii din Ramnicu Valcea au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca, la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, un barbat in varsta de 74 de ani, domiciliat in comuna Voineasa, s-ar fi aruncat de la etajul sase al unitatii medicale. In ciuda manevrelor ... citește toată știrea