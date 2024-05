INCONSTIENEsA la volan face din nou victime! Accident grav in aceasta seara

Politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Dragasani au intervenit, in aceasta seara de joi, 9 mai 2024,, in comuna Lungesti, pe Drumul Comunal 53, la un eveniment rutier, soldat cu ranirea a doua persoane. Din primele verificari, a reiesit ca un tanar in virsta de 18 ani, din comuna Lungesti, in timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, parasind partea carosabila si lovind gardul ... citește toată știrea