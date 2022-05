Inconstienta. Bebelus la volan pe Valea Oltului, unul dintre cele mai periculoase drumuri din Romania VIDEO

O filmare in care apare un sofer in trafic tinand in brate un bebelus cu mainile pe volan a fost postata pe retelele de socializare. Clipul a fost realizat pe DN7 / E81, chiar in zona Brezoi - Valcea. In postarea de pe TikTok, realizata de o persoana care se afla pe bancheta din spate a masinii, se vede un copil de doar cateva luni tinut in brate de un barbat.Micutul are mainile pe volan care este controlat de sofer doar cu ajutorul genunchiului stang. In fundal se aude o manea, iar bebelusul ... citeste toata stirea