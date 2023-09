S-au certat pe camp, in timp ce se aflau la munca, iar la un moment dat incidentul a luat o turnura dramatica. Vorbim de doi soti din comuna Pausesti, care au ajuns la acte de violenta extrema. Nervos, barbatul, ce are varsta de 46 de ani, si-a lovit nevasta cu furca, ranind-o serios. Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore."In fapt, la data de 5 septembrie a.c., politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la data de 2 septembrie, in timp ce se afla pe un camp impreuna cu ... citeste toata stirea