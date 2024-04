INEDIT: "Operele lui Shakespeare" ajung maine in centrul Ramnicului

* doi norocosi vor castiga, prin tragere la sorti, weekend-uri in doi la Festivalul International Shakespeare de la CraiovaMiercuri, 24 aprilie 2024, Caravana Shakespeare soseste la Ramnicu Valcea si aduce, in premiera, "Operele complete ale lui Shakespeare" in 45 de minute. Iubitorii de teatru sunt asteptati asadar maine, de la ora 19.00, in Centrul Civic al Ramnicului, la un spectacol in aer liber, realizat dupa sase texte ale lui Wiliam Shakespeare. Intrarea este libera iar participantii ... citește toată știrea