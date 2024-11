Informatie de ultima ora de la ISU Valcea. Se schimba strategia pentru stingerea incendiului care a devastat 40 de hectare

Incendiul izbucnit ieri, 8 noiembrie 2024, in comuna Caineni, pare scapat de sub control. Numai in ultimele ore suprafata afectata s-a marit cu zece hectare, ajungand la un total 38 de hectare. Zona este foarte greu accesibila, cel putin pe unele portiuni, astfel ca misiunea ... citește toată știrea