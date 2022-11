Infractor urmarit general dupa ce Judecatoria Ramnicu Valcea l-a condamnat pentru vatamare corporala din culpa

Condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a lovit cu masina un pieton, un individ este dat in urmarire generala. Decizia de trimitere a lui dupa gratii a fost luata de Judecatoria Ramnicu Valcea.Individul in varsta de 65 de ani este din comuna Tibucani (judetul Neamt) si a fost condamnat de Judecatoria Ramnicu Valcea la patru ani, sapte luni si 11 zile de inchisoare pentru vatamare corporala din culpa. El este de negasit, motiv pentru care autoritatile l-au dat in urmarire generala pentru ... citeste toata stirea