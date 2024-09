INGRIJORARE din cauza ursilor intr-o comuna din Valcea. Primarul spune ca localnicii sunt in pericol

Prezenta ursilor este tot mai des semnalata in zonele cu asezari omenesti din judetul Valcea. Aproape nu trece zi fara ca prezenta acestor animale salbatice sa nu fie raportata autoritatilor. Asa s-a intamplat si la Bujoreni, unde ursii pare ca si-au facut un obicei in a veni, in cautare de hrana, pe langa gospodariile oamenilor.Primarul localitatii din nordul municipiului Ramnicu Valcea, Gheorghe Gingu, spune ca situatia este ingrijoratoare si ca cetatenii localitatii pe care o conduce sunt ... citește toată știrea