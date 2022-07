Inspectoratul de Politie Judetean Valcea angajeaza din sursa externa

11 posturi sunt scoase la concurs de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, cu recrutare prin incadrare directa din sursa externa, 10 fiind pentru agenti de politie, specialitatea ordine publica, iar unul pentru personal contractual.Perioada de recrutare a inceput in ziua de 29 iunie 2022, si se va incheia, in ziua de 12 iulie 2022( inclusiv in zilele nelucratoare, pe data de 12.07.2022 doar pana la ora 16:00) - anunta voceavalcii.roIn situatia in care candidatul nu primeste confirmarea ... citeste toata stirea