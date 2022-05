Instructie inedita a ofiterilor din 17 tari, impotriva atacurilor teroriste de genul Nisa sau Barcelona VIDEO

Un exercitiu de pregatire, derulat pentru forte de ordine din 17 state europene, a avut loc in cursul acestei saptamani, la Scoala de Subofiteri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica", din Dragasani - Valcea. Instructori din cadrul Politiei din Anvers - Belgia, Ljubljana - Slovenia si Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei Romane au simulat, timp de trei zile, in centrul de pregatire de la Dragasani, situatii de criza de genul atacurilor produse in trecut la Nisa sau Barcelona. 20 de ... citeste toata stirea