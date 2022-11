O mare parte din talent este pierduta din cauza absentei curajului.*Din fericire, de mai bine de 13 ani, noi, Interact Ramnicu Valcea, am pornit in misiunea de a gasi si promova micile talente din intreaga tara, anul acesta fiind fara exceptie.Z(Trade Mark)Timp de 12 editii am ales sa promovam creativitatea, originalitatea, curajul si, bineinteles, sa "facem Show la Talent Show" si planuim sa continuam acest obicei. ... citeste toata stirea