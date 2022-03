Intreg orasul Baile Olanesti va avea iluminat public modern

Cu un primar activ si dedicat administratiei publice locale, statiunea Baile Olanesti este in plina dezvoltare, clasandu-se printre cele mai cautate statiuni de catre turisti. Primarul Sorin Vasilache continua sa faca proiecte si sa atraga fonduri pentru modernizarea infrastructurii. In aceasta perioada, Primaria Baile Olanesti are pregatite inca doua proiecte menite sa contribuie la cresterea confortului locuitorilor. Este vorba despre anveloparea a 9 blocuri de locuinte, dar si de ... citeste toata stirea