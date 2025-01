Investitie mare in Gusoeni. Localitatea isi consolideaza statutul de "centru" in sudul judetului Valcea

Comuna Gusoeni a fost, in ultimii ani, beneficiara unor investitii importante. Cu fonduri nerambursabile accesate de administatia locala, s-au efectuat lucrari la retelele edilitare, s-au modernizat drumuri de interes local, au fost intretinute cladirile publice si, mai ales, s-a construit o moderna si frumoasa sala de sport, asa cum poate, in sudul judetului nostru, nici macar in orasele Balcesti si Dragasani nu se gaseste una asemanatoare.Ei bine, in localitatea condusa de edilul Nicolae ... citește toată știrea