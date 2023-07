Sirineasa este in acest moment un adevarat santier. Marea asfaltarea a drumurilor de interes local a luat startul, iar primarul Ion Bebe Streinu se afla zilnic in teren pentru a superviza calitatea si stadiul lucrarilor. Dar pe langa acest mega-proiect, edilul - sef mai pregateste si alte investitii in comuna Sirineasa. Una dintre ele este continuarea amenajarii trotuarelor pe o lungime de 1,5 kilometri, pe drumul judetean DJ 677F. De asemenea, un alt obiectiv de investitii este modernizarea ... citeste toata stirea