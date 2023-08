Modernizarea infrastructurii rutiere este, in aceasta perioada, o prioritate pentru administratia publica din Vladesti. Lucrarile se desfasoara in ritm alert, asfaltarea drumurilor de interes comunal fiind facuta cu finantare prin Programul National de Investitii (PNI) "Anghel Saligny". Un proiect de aproape 4 milioane de lei, prin care se modernizeaza 11 drumuri comunale din Vladesti, pe o lungime totala de 3 kilometri. Dupa finalizarea lucrarilor, la Vladesti se va rezolva in totalitate ... citeste toata stirea