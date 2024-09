Invitatie onoranta pentru primarul GUTAU, din partea ambasadorului Chinei in Romania

In cadrul intalnirilor pe care E.S. Han Chunlin, Ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, le-a avut, zilele trecute, in Ramnicu Valcea, oficialul de la Beijing a adresat primarului Mircia Gutau invitatia de a participa la receptia organizata cu ocazia aniversarii a 75 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze si a 75 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre Romania si China. Evenimentul va avea loc luni, 30 ... citește toată știrea