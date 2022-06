IPJ VALCEA. Peste 200 de politisti scosi in strada in acest week-end prelungit

Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea vor fi la datorie in acest sfarsit de saptamana pentru ca intreaga comunitate sa se bucure in liniste si siguranta de Sarbatoarea Rusaliilor.In acest sens, peste 200 de politisti vor fi in strada zilnic si vor actiona pentru prevenirea faptelor antisociale, a incidentelor grave si pentru protejarea drepturilor si libertatilor cetatenilor.In cadrul activitatilor organizate pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta ... citeste toata stirea