IPJ Valcea sustine ca Drug Test-ul a mai facut o "victima"

Luni, 26 februarie 2024, in jurul orei ora 16.00, politistii Formatiunii Rutiere Balcesti au oprit pentru control un barbat in varsta de 28 ani, care conducea un autoturism pe Drumul National 65 C, pe raza comunei Fartatesti. In urma verificarii cu aparatul din dotarea politistilor (Drug Test), au reiesit indicii cu privire la posibila prezenta a substantelor psihoactive."In cauza, a fost intocmit un ... citește toată știrea