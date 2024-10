IPJ Valcea sustine ca in patru localitati se braconeaza peste pentru ca oamenii se confrunta cu saracia. IONESTI, cap de lista

In cadrul unei conferinte de presa desfasurata miercuri, 16 octombrie 2024, la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, reprezentantii institutiei au prezentat cauzele documentate care au condus la inregistrarea faptelor de braconaj piscicol, in primele noua luni ale anului 2024, la nivelul judetului nostru. De asemenea, IPJ Valcea a facut cunoscute si numele a patru localitati din judetul nostru (doua orase si doua comune) in care ... citește toată știrea