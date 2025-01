IPS Varsanufie: "Sfantul Ioan Botezatorul a dorit sa trezeasca constiintele tuturor acelora care veneau la raul Iordan pentru a primi botezul"

Inaltpreasfintitul Parinte Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, in cuvantul impartasit preotilor si credinciosilor in Duminica dinaintea Botezului Domnului (5 ianuarie 2025), la Parohia Radacinesti - comuna Berislavesti din Protoieria Calimanesti a subliniat ca "predica Sfantului Ioan Botezatorul semana in sufletele oamenilor dragostea pentru Dumnezeu, dorinta de a se aseza pe calea Imparatiei"."De aceea, ne incredinteaza Sfantul Ioan Botezatorul ca Dumnezeu curata tot ceea ce este vechi si ... citește toată știrea