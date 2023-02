ISU Valcea, in sprijin pentru salvarea celor 60 de turisti surprinsi de avalansa la Cabana Capra (Arges)

In cursul noptii trecute, pe DN7C, km.106-107, in zona Cabanei Capra, cota 2000 (Caldarea Berbecilor), comuna Arefu, din judetul Arges, a avut loc o avalansa de zapada, in urma careia au fost avariate mai multe autoturisme, iar aproximativ 60 de persoane au ramas izolate la cabana. ISU Valcea anunta ca, in urma ordinului IGSU, 1 ASASIR cu 1 autosenilata din cadrul unitatii valcene a inceput deplasarea catre locul interventiei, pentru a interveni in sprijin. Doi salvatori ai ISU Valcea vor ... citeste toata stirea