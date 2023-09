In luna august 2023, in domeniul securitatii si sanatatii in munca, inspectorii ITM Valcea a efectuat 72 de controale, fiind constatate 181 neconformitati de la punerea in conformitate cu prevederile legislative in domeniul securitatii si sanatatii in munca si au fost aplicate 141 sanctiuni contraventionale din care 1 amenda in valoare de 8000 lei si 140 avertismente.Au fost dispuse masuri de remediere pentru toate deficientele constatate, dintre care amintim: asigurarea de echipamente de ... citeste toata stirea