IUBIREA, mai tare decat ordinul de protectie

La data de 28 februarie 2024, politistii din Calimanesti, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bezoi, au retinut un barbat, in varsta de 45 de ani, care este cercetat pentru incalcarea ordinului de protectie si violenta in familie."In fapt, la data de 28 februarie, politistii au fost sesizati, prin alerta generata de sistemul de monitorizare electronica, cu privire la faptul ca barbatul, care avea montata o bratara de monitorizare, ar fi ... citește toată știrea