Jaf de peste 13.000 de lei dintr-o casa din Vladesti. Hotii erau "amici de pahar" cu victima!

Dupa un chef cu bautura si femei, un barbat din comuna Vladesti, judetul Valcea, a fost pagubit de 13.300 lei. Culmea, cei care l-au jefuit in propria-i casa au fost chiar amicii sai de pahar.In noapte de 1 spre 2 mai, un barbat de 47 de ani, din comuna Vladesti, a invitat in locuinta sa, la o mica petrecere, patru persoane: doi barbati si doua femei. Au consumat alcool impreuna, iar in momentul in care proprietarul casei era distras, cei doi barbati au dat lovitura. Omul s-a trezit a doua zi ... citeste toata stirea