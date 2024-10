Jandarmii merg la cursele de masini de la Race the Vibe, dar si la meciul Rapidului de la Valcea

In weekend-ul care urmeaza, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Valcea vor asigura masurile de ordine si siguranta publica pentru buna desfasurare a evenimentului auto Race the Vibe, care va avea loc in comuna Nicolae Balcescu, sambata si duminica, in intervalul orar 10.00 - 20.00.Pasionatii de automobile si curse sunt invitati sa urmareasca aceasta competitie intre masini si motociclete, desfasurata intr-un cadru organizat si in siguranta. Pentru a preveni eventualele ... citește toată știrea