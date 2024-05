Jandarmii valceni merg la Sarbatoarea Capsunului si la meciul de fotbal din acest weekend

Reprezentantii Jandarmeriei Valcea vor asigura ordinea si siguranta publica la manifestarile cultural-artistice si sportive din acest weekend, care se vor desfasura in municipiul Ramnicu Valcea, Calimanesti, Horezu si Bunesti. Printre cele mai importante evenimente, care atrag un public numeros, amintim:* Turneul International de Volei, desfasurat la Sala Sporturilor Traian, in perioada 24-26 mai 2024;* Festivalul Bucurie in Miscare si Ziua Elevilor Valceni, organizate sambata in Scuarul ... citește toată știrea