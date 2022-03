Judecatorii argeseni au desfiintat sentinta celor de la Valcea: Baranga, la puscarie!

Fostul sef al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, valceanul Laurentiu Baranga, a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare. Curtea de Apel Pitesti a decis sa desfiinteze in parte sentinta Judecatoriei Ramnicu Valcea, care in procesul pe fond i-a aplicat lui Baranga o pedeapsa de trei ani de inchisoare cu executare."Desfiinteaza in parte sentinta si, rejudecand: Inlatura aplicarea dispozitiilor art.91 Cod penal, cu toate consecintele. Dispune ... citeste toata stirea