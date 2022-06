Kilometrul zero al turismului montan romanesc, pe Transalpina. Cum va arata acesta FOTO

Initiativa apartine unei localitati rurale care lucreaza la al treilea parc de aventuri. De aceasta data unul montan cu piste de schi si bob de vara, cu tiroliene in golul alpin si multe alte surprize, in continuarea unui domeniu schiabil. De ani de zile, o comuna din Valcea se zbate sa puna in practica un proiect menit sa ofere o alternativa la turismul sezonier - un parc de aventura, precum cele montane din Occident. Proiectul, evaluat initial, in urma cu aproximativ un deceniu, la 5 milioane ... citeste toata stirea