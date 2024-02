L-A PRINS GARDA cu marfa la el! Cazul unui tanar din Pausesti Maglasi

In noaptea de 27 spre 28 februarie 2024, politistii orasului Baile Olanesti au depistat un tanar in varsta de 20 de ani, domiciliat in comuna Pausesti Maglasi, in timp ce conducea un autoturism, pe Drumul National 64, in localitatea Vladesti.Tanarul a fost verificat atat cu aparatul etilotest, cat si cu aparatul pentru depistarea consumului de substante psihoactive, rezultatele fiind negative in ... citește toată știrea